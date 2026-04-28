Nel match disputato all’Unipol Domus, il Cagliari ha vinto 3-2 contro l’Atalanta, grazie alla doppietta di Mendy. La Lazio ha pareggiato 3-3 contro l’Udinese, con il gol di Maldini arrivato al 95’. Le partite si sono concluse con risultati sorprendenti, evidenziando le alternative di risultato in questa giornata di campionato.

? Cosa sapere Cagliari batte Atalanta 3-2 con doppietta di Mendy all'Unipol Domus.. Lazio pareggia 3-3 contro Udinese con gol di Maldini al 95'.. Il Cagliari batte l’Atalanta per 3-2 all’Unipol Domus in una serata che vede il giovane Paul Mendy segnare una doppietta dopo soli otto minuti dall’inizio del match, mentre all’Olimpico la Lazio strappa un pareggio spettacolare per 3-3 contro l’Udinese grazie a un gol di Maldini al minuto 95. Le luci della 34a giornata di Serie A si sono accese ieri sera su due scenari opposti, dove l’entusiasmo dei giovani e il dramma dei recuperi hanno dettato il ritmo delle sfide. In Sardegna, la squadra guidata da Pisacane ha costruito una vittoria che mette la provincia sarda quasi fuori pericolo, con un distacco di 8 punti sulla Cremonese, attualmente ultima in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari trionfa con la doppietta di Mendy, Lazio folle al 95

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