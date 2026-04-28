Borsa | Tokyo apertura piatta

La Borsa di Tokyo ha aperto senza variazioni significative, mantenendo un tono di prudenza dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico. Le contrattazioni sono rimaste stabili nelle prime ore di giornata, senza segnali di movimenti bruschi o variazioni importanti sui listini principali. Gli investitori sembrano attendere sviluppi successivi prima di prendere decisioni rilevanti, mentre i volumi di scambio sono rimasti moderati.

TOKYO, 28 APR - La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela, dopo aver aggiornato il record ieri, terminando per la prima volta sopra il livello di 60mila punti, con gli investitori che guardano alla mancata evoluzione delle trattative tra Iran e Stati Uniti nel conflitto in Medio Oriente e con le quotazioni del petrolio Brent che tornano a sfiorare i 110 dollari al barile. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna quota 60.534,93. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 159,30, così come sull'euro, a 186,70.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Tokyo, apertura piatta Walt Disney World on a Budget MEGA Vlog | Economy Travel Day & All Star Sports | 2026 | Adam Hattan Notizie correlate Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,64%)TOKYO, 15 APR - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni delle ultime sedute, quando prevale ottimismo per una soluzione del conflitto in Medio Oriente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borsa: Tokyo, apertura piatta; Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia; Borse deboli e petrolio in risalita tra stallo Iran e attesa Big Tech. Adidas vince con Sawe. Borsa: Tokyo, apertura piattaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Tokyo in positivo all'apertura con il Nikkei in rialzo e lo yen volatileLa Borsa di Tokyo inizia la seduta in territorio positivo: il Nikkei guadagna terreno mentre lo yen si muove in modo disallineato sul dollaro e sull'euro; fattori geopolitici e il prezzo del Brent pes ... notizie.it Non si parla più soltanto di una borsa dove mettere panini e bibite, ma di una soluzione studiata per chi vuole portare con sé piatti, posate, bicchieri, tovaglioli e spesso anche una coperta o una tasca refrigerante. - facebook.com facebook Guerra Roma-Parigi per la Borsa Italiana (sempre più svuotata). Cdp, azionista di Euronext che detiene Piazza Affari, contesta la nomina dell’ad ai francesi. Sciopero il 30.4. @nicolaborzi x.com