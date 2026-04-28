Le borse in Asia e nel Pacifico hanno registrato una diminuzione, influenzate dalle tensioni geopolitiche legate allo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso dubbi sull’offerta dell’Iran di riaprire lo stretto e ha annunciato di aver sospeso le trattative sul nucleare. In Europa, invece, si aspetta una giornata con mercati che potrebbero mostrare segni di incertezza, senza indicazioni precise sulla direzione futura.

Borse di Asia e Pacifico in calo sulle incertezze geopolitiche mentre il presidente Usa, Donald Trump si dice scettico sull'offerta dell'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. Giù Tokyo con il Nikkei che lascia sul terreno l'1,17%% con la Banca del Giappone (Boj) che ha lasciato invariati i tassi di riferimento allo 0,75% al termine della riunione di politica monetaria di due giorni. In rosso anche Hong Kong (-1,1%), Shanghai (-0,37%), Shenzhen (-1,22). Tiene invece Seul (+0,39%) che tocca un nuovo record. La lente della settimana è sulle banche centrali. Domani è in agenda la riunione della Federal Reserve, giovedì della la Bce e della Banca d'Inghilterra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa: Asia in calo con lente su Hormuz, Europa attesa incerta

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