Blocco Mercosur | la Polonia sfida l’UE per salvare gli agricoltori

Il governo polacco ha deciso di presentare un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione Europea contro l’accordo di libero scambio tra l’UE e i paesi del Mercosur. La motivazione ufficiale riguarda le conseguenze che l’accordo potrebbe avere sul settore agricolo nazionale. La decisione arriva dopo che il ministro dell’agricoltura ha espresso preoccupazioni sulla possibile apertura dei mercati e sui rischi per gli agricoltori locali.

? Cosa sapere Il ministro polacco Stefan Krajewski ha presentato ricorso alla Corte UE contro l'accordo Mercosur.. La richiesta di sospensiva mira a bloccare l'entrata in vigore del trattato il 1° maggio.. Il Ministro dell’Agricoltura polacco Stefan Krajewski ha presentato un ricorso formale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per bloccare l’accordo con il Mercosur, chiedendo una sospensiva urgente prima che le nuove regole scattino il prossimo 1° maggio. La mossa di Varsavia arriva mentre i vertici della Commissione a Bruxelles contano i giorni che separano l’entrata in vigore provvisoria del trattato commerciale con i paesi del Sud America.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Mercosur: la Polonia sfida l’UE per salvare gli agricoltori Notizie correlate Trattori a Roma, gli agricoltori presentano diffida contro l’accordo Ue-MercosurLa protesta degli agricoltori contro l’intesa commerciale tra Unione europea e Mercosur arriva anche a Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La Polonia annuncia ricorso alla Corte di Giustizia UE contro l'accordo commerciale Mercosur; La Polonia annuncia ricorso alla Corte Ue contro l’accordo con il Mercosur. La rivolta delle imprese dopo il blocco del MercosurIl governo Meloni, ieri, ha firmato una serie di protocolli importanti, a favore delle imprese, per una maggiore competitività in Europa, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Accordi importanti, ... ilfoglio.it Mercosur, trattori bloccano il traffico a Milano: la protesta contro il via libera dell'Ue all'accordo. Argentina: sarà firmato il 17 gennaioA Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla ... ilmessaggero.it : ` ! Il Comitato #StopUEMercosur ha lconsegnato la contro la Presidente della Commissione: non permetteremo che calpesti il Parlamento e svenda la nostra agricoltura - facebook.com facebook