' Belle Storie' in programma letture animate per i bambini dai tre anni

Giovedì 30 alle 17:15, la biblioteca comunale Rodari di Ferrara ospiterà una lettura animata dedicata ai bambini dai tre anni. L'evento, chiamato 'Belle Storie', si svolgerà durante la primavera, stagione ricca di colori e profumi. L'iniziativa prevede momenti di narrazione pensati appositamente per i più piccoli, per coinvolgerli in un'attività di lettura e divertimento.

Sarà ancora la primavera con i suoi colori e profumi, la protagonista delle 'Belle Storie' alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara, per l'appuntamento di giovedì 30 alle 17:15. In programma tante letture animate, divertenti e coinvolgenti per i bambini dai tre anni proposte dalle esperte.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Una raccolta di storie dolci e moderne pensate per bambini dai 5 ai 7 anni.

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Le belle storie vanno raccontate, indipendentemente dalle squadre che le vedano coinvolte, e quella di Edoardo #Motta, autore di 4 parate ai rigori contro l' #Atalanta, è davvero una storia di calcio stupenda. Buona carriera ragazzo! x.com