Be my sunshine replica puntata 28 aprile in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 28 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Biricik organizza una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri. Poyraz scopre che Hakan è ancora sull’isola e, furioso, lo raggiunge al molo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 25 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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