Un nuovo batterio viene sottoposto a un test internazionale per valutare la capacità di risposta globale alle emergenze sanitarie. L’Organizzazione mondiale della sanità ha condotto un’analisi utilizzando uno scenario ipotetico di epidemia mondiale causata da questo agente infettivo. La simulazione mira a verificare come i sistemi di salute pubblica e le collaborazioni tra paesi possano affrontare una crisi di questa natura.

Un’ epidemia globale causata da un nuovo batterio: è questo lo scenario ipotetico utilizzato per testare la capacità di risposta internazionale alle emergenze sanitarie. L’iniziativa, denominata Polaris II, rappresenta uno dei più complessi esercizi mai organizzati nel campo della preparazione alle pandemie, coinvolgendo decine di Paesi e centinaia di specialisti. Leggi anche: Milano, all’ospedale Sacco diagnosticati i primi due casi di virus Oropouche Simulazione globale per testare la risposta sanitaria. Promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, il test si è svolto nell’arco di due giorni e ha visto la partecipazione di 26 Stati e territori, oltre a circa 600 esperti di emergenze sanitarie e più di 25 partner internazionali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Batterio invade il mondo? Il test segreto dell’Oms rivela cosa potrebbe accadere

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