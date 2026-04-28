Il 29 aprile, presso una sede in via Maierini, si terrà un evento organizzato dalla Fondazione ARCA ETS dedicato all’autismo. Durante l’incontro saranno presentati strumenti come il disegno e il lapbook, usati per favorire l’inclusione. La giornata prevede interventi e attività rivolte a educatori, genitori e professionisti interessati a conoscere approcci pratici e concreti per supportare le persone con autismo.

? Cosa sapere La Fondazione ARCA ETS organizza un incontro sull'autismo il 29 aprile a via Maierini.. L'evento presenta strumenti pedagogici e la nuova Biblioteca inclusiva con la Regione Marche.. Mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, la Fondazione ARCA ETS organizza a via Maierini 34, dietro il Comune, un incontro conclusivo dedicato alla consapevolezza sull’autismo che vedrà il confronto tra esperti, istituzioni e protagonisti del settore. L’appuntamento, concepito come un dialogo aperto sia sarà presente fisicamente in sede che preferirà collegarsi tramite lo streaming su Google Meet, segna il culmine di un intero mese di attività volto a favorire la partecipazione e l’inclusione delle persone con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo: il potere del disegno e del lapbook per l’inclusione

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