Il 28 aprile, Amazon ha ridotto il prezzo dell'ASUS TUF Gaming F16 a 899,99 dollari, segnando un calo di 400 dollari rispetto al prezzo precedente. Questa offerta rappresenta il prezzo più basso mai registrato per il modello del 2025. La promozione riguarda il nuovo modello e rimarrà valida fino a esaurimento scorte.

? Cosa sapere Amazon taglia il prezzo dell'ASUS TUF Gaming F16 a 899,99 dollari il 28 aprile.. Il ribasso di 400 dollari segna il minimo storico per il modello 2025.. Amazon ha tagliato il prezzo dell’ASUS TUF Gaming F16 portandolo a 899,99 dollari questo 28 aprile, segnando un ribasso di ben 400 dollari rispetto al listino originale di 1.299,99 dollari per il laptop gaming di ultima generazione. Il risparmio è stato confermato dai dati del tracker camelcamelcamel, che indica questa offerta come il punto più basso mai raggiunto per questo modello del 2025. La macchina si presenta con una configurazione pensata per gestire carichi di lavoro moderni e sessioni di gioco intense, grazie all’integrazione di un processore Intel Core i5-13450HX e della scheda video NVIDIA GeForce RTX 5050.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASUS TUF Gaming F16: crolla il prezzo, risparmi 400$ sul nuovo modello

ASUS TUF Gaming F16 (2025) | Intel® Core™ i7, NVIDIA RTX 4050 & more!

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The ASUS TUF Gaming F16 gaming laptop is down to a record-low price at Amazon — now $400 offTL;DR: Amazon has the ASUS TUF Gaming F16 gaming laptop on sale for $899.99, down from its $1,299.99 list price. That saves you $400 on a 2025 gaming laptop with an Intel Core i5-13450HX processor, ... mashable.com

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