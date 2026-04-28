Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Da feedpress.me 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto il 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà e con requisiti specifici. Per il mese di aprile 2026, sono state comunicate le date esatte di pagamento, che saranno distribuite secondo un calendario stabilito dall’ente responsabile. Questa misura si rivolge a famiglie che soddisfano determinati criteri di bisogno e riceve attenzione per le modalità di erogazione.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

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ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

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