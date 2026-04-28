Ascolti tv 27 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ La buona stella ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 27 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: La buona stella vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 27 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “La buona stella” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto? Rai 1: La buona stella, la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca ha fatto compagnia a 2.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 27 aprile 2026: La buona stella (17.3%), I Cesaroni 7 (15.2%), Affari Tuoi (23.4%), La Ruota della Fortuna (24.2%) | Dati Auditel

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