Armando Rotoletti | oltre la nostalgia il tradizionalismo come frontiera del moderno

A Centuripe, presso il centro espositivo Antiquarium, è aperta fino al 27 settembre 2026 una mostra dedicata al lavoro di Armando Rotoletti. L’esposizione si intitola Sicilia. Un’isola, tante Sicilie e presenta fotografie che riflettono memoria e patrimonio culturale dell’isola. La mostra include immagini che esplorano il rapporto tra tradizione e modernità, offrendo un approfondimento sulla cultura siciliana attraverso l’obiettivo del fotografo.

Il centro espositivo Antiquarium a Centuripe ospita la mostra Sicilia. Un’isola, tante Sicilie. Fotografia, memoria e patrimonio culturale nell’opera di Armando Rotoletti che resterà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2026. Organizzata dal Comune di Centuripe e con la collaborazione di Rjma Progetti, è stata realizzata grazie al contributo dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana. L’artista e fotografo ha dedicato oltre trent’anni alla ricerca fotografica dell’isola sicula. Un’indagine visiva che mira non solo a raccontare i cambiamenti storici e artistici dell’immenso patrimonio di uno dei territori più pulsanti del Meridione italiano ma che abbraccia e si estende anche al campo sociale, culturale e antropologico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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