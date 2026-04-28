Apple Wallet | il passaporto digitale sblocca i contenuti 18+ online

Apple ha annunciato l'espansione del Digital ID su Apple Wallet negli Stati Uniti, permettendo la verifica dell'età attraverso il passaporto digitale. Questa funzionalità consente di sbloccare contenuti per adulti online utilizzando sistemi biometrici integrati su iPhone e Apple Watch. La novità mira a facilitare il controllo dell’età in modo digitale, senza la necessità di documenti cartacei, e sarà disponibile su dispositivi compatibili.

? Cosa sapere Apple estende il Digital ID su Apple Wallet per la verifica dell'età negli USA.. Il passaporto digitale sblocca contenuti 18+ online tramite sistemi biometrici su iPhone e Watch.. Il 20 aprile 2026 Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto che estende le potenzialità del Digital ID all’interno di Apple Wallet, permettendo agli utenti negli Stati Uniti di utilizzare il passaporto digitale per confermare la propria età online. Questa evoluzione trasforma radicalmente il modo in cui interagiamo con i servizi digitali. Fino a ieri, per dimostrare di essere maggiorenni su una piattaforma o per sbloccare contenuti riservati ai diciottenni, l’utente doveva spesso affidarsi alla scansione manuale di documenti cartacei o all’inserimento di dati sensibili su siti terzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple Wallet: il passaporto digitale sblocca i contenuti 18+ online Notizie correlate Passaporto in google wallet 6 motivi per aggiungerloQuesto approfondimento analizza l’integrazione dei documenti di identità digitali all’interno di Google Wallet, con particolare attenzione al... Apple Wallet diventa il telecomando del mondo: chiavi e documentiL’ecosistema digitale gestito da Cupertino sta trasformando radicalmente il modo in cui interagiamo con la realtà fisica, espandendo le funzioni di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Apple Wallet diventa più utile: il documento digitale ora si può usare in più modi; Le 8 migliori carte di credito del 2026 (secondo noi); Google Wallet aggiunge il supporto per i passaporti digitali di altri Paesi. E per quanto riguarda l'UE?. Apple Wallet, il documento digitale verificherà anche l’etàIl Digital ID di Apple Wallet, creato dal passaporto USA, può ora essere usato per confermare la maggiore età su servizi e app Apple. telefonino.net Apple Wallet diventa più utile: il documento digitale ora si può usare in più modiApple sta ampliando le possibilità d’uso del documento digitale dentro Wallet, rendendo l’iPhone sempre più vicino a un vero portafoglio personale per ... melablog.it Apple Wallet mostra pubblicità: come disattivarle definitivamente https://www.macitynet.it/p=1467863 facebook Apple Wallet cresce: sempre più funzioni, oltre a pagamenti e voli x.com