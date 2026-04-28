Almanacco | Lunedì 28 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 aprile segna il 118º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 119º negli anni bisestili, e mancano ancora 247 giorni alla conclusione dell’anno. In questo giorno sono accaduti eventi storici, si ricordano compleanni di personaggi noti e si celebra un santo. L’almanacco fornisce anche il proverbio del giorno, offrendo uno spunto di riflessione legato alla data.

Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano (il 119º negli anni bisestili). Mancano 247 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote. Proverbio di Aprile La neve di gennaio diventa sale, e quella d'aprile farina ISCRIVITI AL.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Almanacco | Lunedì 6 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl gruppo svedese ABBA vince lo Eurovision Song Contest 1974 con il singolo Waterloo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 6... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Almanacco | Martedì 28 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 28 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 28 aprile; Martedì 28 aprile 2026: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno. Almanacco | Martedì 28 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l'arruolamento; per questo fatto la World Boxing Association gli toglie il titolo: ricorrenze, avveni ... modenatoday.it Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 28 Aprile: la fine del FascismoIl 28 aprile segna la morte di Mussolini e la fine del regime. Scopri i nati, i morti e gli eventi storici che hanno caratterizzato questa data nel nostro Almanacco ... infocilento.it LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 28 Aprile facebook