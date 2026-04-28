almanacco del 28 04 2026

Oggi, 31 marzo 2026, è un martedì e si presenta con un clima di routine quotidiana. Le attività previste si svolgono senza particolari eventi di rilievo, come indicato dagli aggiornamenti quotidiani. L'almanacco del giorno fornisce le informazioni di base su date, orari e eventuali ricorrenze, aiutando a inquadrare la giornata. La giornata inizia con un saluto da parte di una voce nota, senza annunci di fatti straordinari.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San bene Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il team indiscusso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica Cigana neanche...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 28 aprile 2026

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