Al Vivido il party Cena in Canto

Venerdì 1 maggio, il locale più esclusivo di Firenze ospita nuovamente il party “Stile Autentico”. La serata prevede una cena in canto accompagnata da un dj set che durerà fino a notte. L’evento è stato annunciato come una delle principali iniziative del locale per questa occasione. La partecipazione è prevista in un ambiente che combina musica dal vivo e intrattenimento fino a tarda sera.

Venerdì 1 maggio torna al Vivido il party “Stile Autentico”. Il locale più esclusivo di Firenze vi aspetta con una Cena In Canto unica e dj set fino a notte fonda.Lineup:Cena Incanto dalle ore 20:Music Selector: Patrick Belli Entertainer: Marco BeniniDj Club dalle ore 23: Marco BertaniInfo &.🔗 Leggi su Firenzetoday.it EL AÑO VIEJO | Mariachi Emotivo de Fin de Año Despedida del Año con Sentimiento