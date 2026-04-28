Al Vivido il party Cena in Canto

Venerdì 1 maggio al Vivido si svolgerà il ritorno del party “Stile Autentico”. L’evento prevede una cena in musica e un dj set che durerà fino a tarda notte. Il locale di Firenze, conosciuto per la sua atmosfera esclusiva, ospiterà questa serata speciale. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare a una serata con musica e buona cucina, in un ambiente che combina eleganza e divertimento.

Venerdì 1 maggio torna al Vivido il party “Stile Autentico”. Il locale più esclusivo di Firenze vi aspetta con una Cena In Canto unica e dj set fino a notte fonda.Lineup:Cena Incanto dalle ore 20:Music Selector: Patrick Belli Entertainer: Marco BeniniDj Club dalle ore 23: Marco BertaniInfo &.🔗 Leggi su Firenzetoday.it EL AÑO VIEJO | Mariachi Emotivo de Fin de Año Despedida del Año con Sentimiento