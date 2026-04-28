A Madrid, il tennista italiano si prepara a tentare un nuovo record in carriera. La partita si avvicina e l'atleta punta a migliorare un risultato già ottenuto in passato. La competizione si svolge in un torneo importante e l’atleta ha dimostrato di essere in buona forma nelle ultime settimane. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare la sua posizione nel circuito internazionale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner vola agli ottavi del Madrid Open 2026, secondo Masters 1000 su terra rossa di stagione, in programma fino al 3 maggio. Un torneo che non gli ha mai portato troppa fortuna (nel 2024 si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca, l'anno scorso era squalificato), ma che potrebbe garantirgli punti utili in classifica - Carlos Alcaraz è fuori gioco per un po', almeno fino al Rolland Garros - e soprattutto un altro record. Nessuno ha mai conquistato cinque Masters 1000 di fila e Sinner ha gli ultimi quattro in bacheca: Parigi Bercy, Indian Wells, Miami e Montecarlo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Madrid Sinner punta a fare un altro record

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