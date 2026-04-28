30 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 aprile segna il 120º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona intensa e determinata, in grado di affrontare situazioni complesse con fermezza. Questa giornata è spesso associata a caratteristiche di forza e resilienza, che si riflettono nelle qualità di chi vede il mondo da questa prospettiva. La data è anche protagonista di oroscopi e almanacchi che ne analizzano le influenze.

Il 30 aprile è il 120º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intenso e determinato, con una forte capacità di affrontare anche i momenti più difficili.Santo del giorno: San Pio V, papa.Proverbio del giorno: Aprile e maggio son la chiave di tutto l’anno.Fatti salienti: Nel 1945, a.🔗 Leggi su Veronasera.it

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