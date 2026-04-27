In Cina, Xiaomi ha presentato uno scaldabagno chiamato Mijia EWH60-MJ06, dotato di un serbatoio da 60 litri. La tecnologia 6x integrata consente di erogare fino a 360 litri di acqua calda. Questo nuovo modello mira a combinare capacità elevate con dimensioni compatte, offrendo una soluzione per il riscaldamento dell’acqua domestico. La produzione e la distribuzione del dispositivo sono concentrate sul mercato cinese.

? Cosa sapere Xiaomi lancia in Cina lo scaldabagno Mijia EWH60-MJ06 con serbatoio da 60 litri.. La tecnologia 6x permette di erogare fino a 360 litri di acqua calda.. Il nuovo scaldabagno Mijia Smart Electric Water Heater C 60L di Xiaomi, identificato dal modello EWH60-MJ06, punta a rivoluzionare la gestione idrica domestica grazie alla tecnologia 6x hot water enhancement technology. Il dispositivo, attualmente destinato al mercato cinese, promette di superare i limiti dei serbatoi tradizionali da 60 litri, garantendo una disponibilità di acqua calda che arriva fino a 360 litri. Efficienza termica e gestione dei flussi idrici. Gestire l’acqua calda in una casa moderna significa ridurre gli sprechi quando la temperatura scende sotto la soglia desiderata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi rivoluziona l’acqua calda: 360 litri con soli 60 di serbatoio

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