Xbox Project Helix in pericolo | la crisi delle RAM blocca il lancio

Una crisi nella fornitura di RAM sta mettendo a rischio il lancio di Xbox Project Helix. La mancanza di componenti ha spinto a segnare un possibile ritardo nella produzione, prevista per il periodo natalizio del 2027. La situazione è stata comunicata da un dirigente di alto livello, che ha evidenziato come la scarsità di memoria possa influire sui tempi di uscita del prodotto.

? Cosa sapere Asha Sharma segnala che la crisi delle RAM minaccia il lancio di Xbox Project Helix.. La carenza di componenti rischia di ritardare la produzione prevista per il Natale 2027.. La crisi globale delle memorie sta mettendo a rischio il lancio di Xbox Project Helix, con la nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, che ha lanciato un avvertimento sulle possibili ripercussioni economiche e temporali per la prossima generazione di console. Durante un recente confronto giornalistico, Asha Sharma e il suo braccio destro Matt Booty hanno affrontato il tema della scarsità di componenti hardware, evidenziando come l’instabilità del mercato delle RAM possa colpire direttamente il progetto della nuova macchina Microsoft.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox Project Helix in pericolo: la crisi delle RAM blocca il lancio Notizie correlate Project helix la prossima xbox che permette di giocare su pc e su xboxquesto testo sintetizza le informazioni disponibili su project helix, la prossima console xbox, confermata dai vertici del gruppo e dai commenti... Project Helix: la nuova Xbox rivoluziona il gamingProject Helix rappresenta l’evoluzione imminente dell’ecosistema Xbox, con una data di lancio che si prospetta nel prossimo futuro e un prezzo ancora... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Xbox Project Helix costerà più di 1.000 dollari, ma varrà come un PC da 3.000; Xbox Project Helix: niente supporto a Steam? Le ultime dalla nuova CEO di Microsoft Gaming; Xbox Project Helix sarà molto potente, ma potrebbe costare più di 1.000 dollari; Project Helix sarà effettivamente una console venduta direttamente da Xbox. Xbox Project Helix: niente supporto a Steam? Le ultime dalla nuova CEO di Microsoft GamingAsha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, riflette sul futuro delle console Xbox e sulla possibile integrazione di Steam in Project Helix ... everyeye.it Xbox, il futuro ora deve fare i conti con un limiteProject Helix deve fare i conti con rincari e scarsità delle memorie, mentre Microsoft evita ancora una finestra di lancio precisa. spaziogames.it La prossima Xbox "Project Helix" potrebbe cambiare davvero il concetto di console. Le ultime indiscrezioni parlano di prestazioni da PC di fascia alta, grazie a una APU enorme e una GPU RDNA5, quindi tecnologia praticamente allineata a quella delle prossi - facebook.com facebook Xbox Project Helix, arriveranno anche le varianti dei produttori terzi x.com