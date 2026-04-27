WhatsApp si ferma | addio a Android 5 per garantire la sicurezza

WhatsApp ha annunciato che a partire dall'8 settembre 2026 interromperà il supporto per i dispositivi Android con versione 5. Questo significa che l'applicazione non funzionerà più sui telefoni con quella versione di sistema operativo. Per continuare a usare WhatsApp senza problemi, sarà necessario aggiornare il dispositivo a una versione superiore ad Android 6. La decisione riguarda la sicurezza dell'app e la compatibilità con gli aggiornamenti futuri.

? Cosa sapere WhatsApp interromperà il servizio per i dispositivi Android 5 l'8 settembre 2026.. L'obsolescenza del software richiede l'aggiornamento a versioni superiori ad Android 6 per la sicurezza.. L’8 settembre 2026 segnerà il momento in cui gli utenti con dispositivi dotati di Android 5 non potranno più utilizzare WhatsApp, a causa della fine del supporto per le versioni obsolete del sistema operativo. La decisione, già anticipata nelle sezioni dedicate alle domande frequenti dell’applicazione, impatterà chiunque utilizzi smartphone con software precedente alla versione 6. Il passaggio è stato reso necessario per garantire standard di protezione dei dati più elevati, dato che le piattaforme datate non ricevono più i necessari aggiornamenti tecnologici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WhatsApp si ferma: addio a Android 5 per garantire la sicurezza Notizie correlate Strumenti di autodifesa per la polizia locale: «Si perde occasione per garantire maggiore sicurezza»«La bocciatura del centrosinistra della proposta di Fratelli d'Italia dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di come una parte... Paralimpiadi, il CIO: “Garantire la sicurezza degli atleti che si recano in Italia”Dove si vedranno in tv le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026? Palinsesti, diritti e differenze con le Olimpiadi Quanti punti può guadagnare Jannik... Altri aggiornamenti Temi più discussi: WhatsApp dice addio agli avatar: stop alla creazione; Addio alla Gen V: lo spin-off di The Boys chiude ma c'è un piano segreto per il loro futuro; Oggi il paese di Corfinio si ferma per l’addio al suo sindaco Romeo Contestabile: proclamato il lutto cittadino; L'addio ad Andrea Sciorilli: lacrime e palloncini al funerale del 21enne ucciso dal padre a colpi d'ascia. È provato e fuori di sé. WhatsApp dice addio ad Android 5: da settembre 2026 cambia tutto per milioni di utentiDal 8 settembre 2026 WhatsApp non supporterà più Android 5, richiedendo almeno Android 6.0 e spingendo gli utenti con dispositivi più datati ad aggiornare o cambiare smartphone. news.fidelityhouse.eu WhatsApp dice addio agli Avatar: la funzione non ha mai convintoWhatsApp si sta preparando a smantellare la funzione degli avatar personalizzati: ecco come è maturata la decisione. tuttoandroid.net La piattaforma introduce funzioni simili a WhatsApp e Telegram, sostituirà le Communities entro fine maggio e supporterà gruppi sempre più ampi https://shorturl.at/u891r - facebook.com facebook WhatsApp: un messaggio annuncia la fine del supporto ad Android 6 x.com