Welfare Gite Scolastiche scarica modello di regolamento

Le scuole che organizzano gite scolastiche devono rispettare alcune regole e procedure stabilite dal settore competente. Recentemente è stato reso disponibile un modello di regolamento da scaricare, destinato alle istituzioni educative che devono gestire le attività extrascolastiche. La questione riguarda anche le risorse finanziarie ancora presenti, con indicazioni precise su come utilizzarle e sulla documentazione da predisporre per garantire trasparenza e correttezza nelle operazioni.

Sul “Welfare gite” il primo punto da chiarire è questo: le scuole che hanno ancora somme non impiegate possono utilizzarle anche per un ulteriore esercizio finanziario, ma devono rispettare il vincolo originario di destinazione, cioè il sostegno economico alla partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle iniziative didattico-formative coerenti con. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Concessione di locali scolastici a terzi: scarica guida, modello richiesta, delibera del Consiglio Istituto, contratto convenzione, regolamento istitutoIn arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bonus gite scolastiche 2026: cos’è il contributo e come ottenerlo; Bonus gite scolastiche 2026, si allarga la platea di beneficiari: le novità ISEE. Bonus gite scolastiche: proroga e nuove regole per il 2026Scopri come ottenere il bonus gite scolastiche nel 2026. Proroga dei fondi Welfare gite, nuovi limiti Isee e come fare domanda a scuola ... quotidianodiragusa.it Bonus gite scolastiche: ecco come funzionaLa misura è voluta dal ministero dell’Istruzione per favorire la partecipazione degli studenti di famiglie con Isee basso alle gite scolastiche ... ilgiornale.it Partecipazione degli studenti con disabilità ai viaggi di istruzione: carenze organizzative e mancanza di coordinamento interno espongono le istituzioni scolastiche a profili di discriminazione Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Uman - facebook.com facebook