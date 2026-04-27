Voglia di mare primi tuffi | spiaggia presa d’assalto e hotel sold out Ottimi numeri

Durante il fine settimana della Festa della Liberazione, la spiaggia di Cesenatico ha registrato un afflusso molto elevato, con numerosi bagnanti che si sono tuffati nelle acque e le strutture ricettive che hanno annunciato il tutto esaurito. Le prenotazioni alberghiere sono aumentate rispetto agli anni precedenti, con hotel e stabilimenti balneari che hanno registrato un incremento di clienti. La giornata di domenica ha visto la spiaggia piena di persone che desideravano trascorrere il primo vero assaggio di mare della stagione.

Cesenatico, 27 aprile 2026 – La riviera è stata letteralmente presa d’assalto nel fine settimana della Festa della Liberazione. La ricorrenza e il sole splendente hanno attirato migliaia di famiglie, comitive e coppie di turisti, ma anche tanti romagnoli di Cesena, Forlì, Ravenna e altre città dell’entroterra, che si sono goduti il primo sole e la prima tintarella. Turismo ed eventi: binomio vincente. Determinanti sono state le prime giornate con temperature massime abbondantemente sopra i 20 gradi, ma sono state importanti anche il richiamo della sagra ‘Azzurro come il pesce’ e i tornei sportivi organizzati al Villaggio Accademia, i tornei di calcio giovanile nei principali campi ed il Garret Contest che ha portato 300 appassionati di metal detector in riva al mare con le rispettive famiglie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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