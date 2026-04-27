Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti
Sabato 2 maggio alle 17.30 si terrà una visita guidata a Palazzo Fizzarotti, un edificio di grande rilevanza storica e architettonica a Bari. L'evento offre l'opportunità di accedere a ambienti interni ricchi di dettagli decorativi e arredi dell’epoca, consentendo ai partecipanti di esplorare uno dei luoghi più rappresentativi della città. La visita si svolgerà seguendo un percorso studiato per scoprire le caratteristiche principali del palazzo.
Sabato 02 maggio ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it
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