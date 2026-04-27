Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 27 aprile 2026, la rete viaria di Roma e della regione Lazio presenta alcune criticità. La situazione è aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie stradali. La pubblica amministrazione monitora costantemente le condizioni della viabilità per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra la switch 9 A me sembra uno studente interno abbiamo copiato a casa Alvise Salaria cosa tratti tra Nomentana e Roma Fiumicino sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro sulla roma-fiumicino Contrà la Colombo e mi della Romagna verso d'accordo con te anche sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino di Manfredi verso Ostia per cantiere al momento abbiamo lunghi colonna menti sulla Monti Lepini nelle due direzioni tra lo svincolo con...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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