Gli spettatori che vogliono rivedere l’ultima puntata di Uomini e Donne possono farlo attraverso le repliche trasmesse su Canale 5. La programmazione del dating show condotto da Maria De Filippi prevede puntate inedite dal lunedì al venerdì, ma le repliche sono disponibili in diversi orari e modalità, permettendo di recuperare le puntate che sono state trasmesse.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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