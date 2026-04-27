Un po’ di nero addosso Grande Fratello Vip la concorrente beccata così

Durante la trasmissione di questa settimana, una concorrente è stata sorpresa con tracce di colore scuro sulla pelle. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, attirando l’attenzione del pubblico. La produzione ha confermato l’accaduto, ma non sono stati rilasciati commenti ufficiali. La vicenda si aggiunge alle altre dinamiche che si sono svolte nel corso del reality.

L’ingresso di Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena e momenti destinati a far discutere. Nelle ultime ore, a catturare l’attenzione del pubblico è stato l’arrivo trionfale di Valeria Marini, che ha fatto il suo ingresso nella Casa con il suo inconfondibile stile scintillante. Tra vassoi di dolci, sorrisi smaglianti e quell’energia che da sempre la contraddistingue, la showgirl ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei concorrenti e degli spettatori. >> Jannik Sinner, la risposta inattesa e cala il gelo: imbarazzo in diretta. Lo ha detto davvero Il suo arrivo non è passato inosservato nemmeno tra gli equilibri già precari della Casa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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È di nuovo Francesca Manzini show al Grande Fratello Vip 2026. - facebook.com facebook