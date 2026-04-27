Un nuovo prestigioso riconoscimento per il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno

Il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno ha ottenuto un nuovo riconoscimento ufficiale, rafforzando la propria presenza nel settore dell’istruzione artistica. La scuola si distingue per i risultati ottenuti e per il ruolo che ricopre nel valorizzare le eccellenze del territorio locale. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui premi o i programmi coinvolti.

Il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno conquista un nuovo e significativo traguardo, confermandosi punto di riferimento nel panorama dell’istruzione artistica e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio. Lo storico Istituto è stato infatti selezionato dal Ministero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Noi Donne Soprattutto": un incontro per la prevenzione al liceo artistico "Sabatini Menna"Un progetto, un impegno, una missione: sono queste le linee guida dell’appuntamento in programma lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 10, preso il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un nuovo prestigioso riconoscimento per il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno; L’arte romagnola conquista il Premio Made in Italy: prestigioso riconoscimento all'imprenditrice Elena Balsamini; Velletri – Il 14enne Emanuele Vicario, talento dell’organetto conquista un premio internazionale. Montemurlo, inaugurato il nuovo auditorium del Liceo Artistico BrunelleschiMontemurlo, 29 maggio 2025 - Questa mattina presso il Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo è stato ufficialmente inaugurato il nuovo auditorium, interessato nei mesi scorsi da un importante ... lanazione.it SensiTerre. Sostenibilità e stile. Un riconoscimento alla collezioneFlorim ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento: la collezione SensiTerre si è aggiudicata il Green Good Design Award 2025, uno dei più importanti premi internazionali dedicati al design ... quotidiano.net Daniele Parrucci. . Al Liceo artistico Pablo Picasso di Anzio con importanti novità: Abbiamo portato a termine come Città metropolitana di Roma Capitale i lavori di impermeabilizzazione del tetto e il recupero di nuove aule e abbiamo annunciato nuovi fondi in - facebook.com facebook