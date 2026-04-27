Oggi si torna a parlare di calciomercato con aggiornamenti in tempo reale forniti dalla redazione di Calcio News24. Si tratta del periodo più intenso dell’anno in cui si susseguono le trattative tra società sportive per la cessione e l’acquisto di giocatori. Le notizie vengono aggiornate di ora in ora, offrendo un quadro dettagliato delle operazioni in corso e delle voci più insistenti.

Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Calciomercato 20262027, le date ufficiali per le finestre estive e invernali: dalle sessioni per la Serie A alle regole per i ripescaggi Calciomercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono 45 milioni. Ecco la strategia nerazzurra Prandelli esclude questa ipotesi: «Non penso ad una nuova Calciopoli». Poi fa il nome del prossimo ct dell’Italia Calciomercato Torino: scattato l’obbligo di riscatto di Kulenovic con la salvezza dei granata. Tutti i dettagli Abate Sassuolo: forte gradimento per il tecnico! È il principale candidato in caso di addio di Grosso a fine stagione Lazio, i convocati per l’Udinese: brutte notizie per Zaccagni e Cataldi.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Rocchi indagato diretta: tutti gli aggiornamenti e ultime notizie LIVECaos nel calcio italiano. Soprattutto per quanto riguarda il mondo arbitrale. Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Al centro dell'indagine alcune partit ... msn.com

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