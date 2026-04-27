Tennis serie c | Forza e Costanza fa due su due

Da bresciatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra maschile di Serie C del Tennis Forza e Costanza 1911 ha continuato a collezionare vittorie. Dopo aver battuto in casa la Canottieri Eridanea, si è imposta anche in trasferta contro il Villa Reale Tennis con un punteggio di 4-2 nella seconda giornata del girone 3. La stagione procede con due successi consecutivi per i bresciani.

Prosegue nel segno del successo la stagione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911: dopo l’esordio vincente in casa contro la Canottieri Eridanea, i bresciani si sono imposti anche nella prima trasferta, superando per 4-2 il Villa Reale Tennis nella seconda giornata del girone 3.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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