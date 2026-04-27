Tennis serie c | Forza e Costanza fa due su due

La squadra maschile di Serie C del Tennis Forza e Costanza 1911 ha continuato a collezionare vittorie. Dopo aver battuto in casa la Canottieri Eridanea, si è imposta anche in trasferta contro il Villa Reale Tennis con un punteggio di 4-2 nella seconda giornata del girone 3. La stagione procede con due successi consecutivi per i bresciani.

Prosegue nel segno del successo la stagione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911: dopo l’esordio vincente in casa contro la Canottieri Eridanea, i bresciani si sono imposti anche nella prima trasferta, superando per 4-2 il Villa Reale Tennis nella seconda giornata del girone 3.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Trophy or Nothing Sabalenka Sends a Statement in the Semifinals USA NEWS TODAY Notizie correlate Milan fa due su due nei derby in Serie A. L’ultima volta nel 2010/11… con lo stesso Allegri in panchinaSi conclude oggi la 28^ giornata di Serie A che ha riaperto, almeno una porticina, per una possibile rimonta rossonera nel rush finale di campionato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tennis, serie C: Forza e Costanza fa due su due - BresciaToday; Tennis Serie C, i risultati della giornata; Il TC Vomero dominatore in Serie C; Il Tennis Club Ippodromo battuto 3-1 dal CtPiancastagnaio all’esordio in B2 femminile. In serie C il Tc Ippodromo batte in casa 4-2 il TcRiccione A. Tennis, serie c: Forza e Costanza fa due su dueProsegue nel segno del successo la stagione di Serie C maschile del Tennis Forza e Costanza 1911: dopo l’esordio vincente in casa contro la Canottieri Eridanea, i bresciani si sono imposti anche nella ... bresciatoday.it Tennis, il Tc Fiumefreddo ai playoff regionali di serie CImportante risultato per il Tennis Club Fiumefreddo che accede alla fase finale regionale dei playoff di serie C per il salto di categoria. Alla squadra capitanata da Alessio Ardizzone, dopo aver conq ... gazzettinonline.it Tutta l'ammirazione di Aryna Sabalenka per Naomi Osaka ️ "Ci dà a tutte noi la speranza che possiamo avere un bambino e possiamo tornare e giocare ancora a quel livello di tennis. È pazzesca" #Tennis #WTA #MMOPEN #Sabalenka #Osaka x.com COBOLLI VOLA AI QUARTI Il tennista romano supera in due set Adolfo Daniel Vallejo e conquista l’accesso ai quarti di finale a Madrid, dove affronterà Daniil Medvedev - facebook.com facebook