Taranto fondi europei blindati | niente prelievi per l’idrogeno

Il consigliere regionale ha dichiarato che non ci saranno prelievi di fondi europei destinati all’idrogeno nella regione di Taranto. La comunicazione è arrivata il 27 aprile, chiarendo che le risorse finanziarie europee rimarranno invariate e non verranno toccate per progetti legati a questa tecnologia. Questa presa di posizione riguarda specificamente i fondi di provenienza comunitaria, senza menzionare altre fonti di finanziamento.

? Cosa sapere Il consigliere Cosimo Borraccino smentisce il 27 aprile prelievi fondi europei per l'idrogeno.. Le risorse JTF per Taranto restano vincolate al piano di riconversione economica locale.. Il consigliere regionale del Partito democratico Cosimo Borraccino ha confermato questo lunedì 27 aprile 2026 che le risorse europee per la riconversione economica di Taranto non subiranno alcun prelievo o spostamento verso altre realtà.La rassicurazione arriva in risposta alle polemiche sollevate dall'opposizione riguardo all'utilizzo dei fondi del Just Transition Fund (JTF), con l'obiettivo di proteggere il percorso di sviluppo del capoluogo ionico iniziato sotto la guida di Michele Emiliano e proseguito con l'attuale presidenza di Antonio Decaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, fondi europei blindati: niente prelievi per l’idrogeno Notizie correlate Leggi anche: I fondi europei cambiano le regole. E la Toscana rischia di non contare più niente