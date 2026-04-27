svastiche sui simboli della liberazione

A Sesto Ulteriano, alcuni vandali hanno imbrattato con svastiche le bandiere e i simboli esposti in occasione della Festa della Liberazione. L’episodio si è verificato durante le celebrazioni e ha coinvolto diversi elementi decorativi messi in mostra per ricordare la ricorrenza. La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questo gesto vandalico. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Vandali in azione a Sesto Ulteriano: imbrattate con svastiche le bandiere e i simboli affissi in occasione della Festa della Liberazione. Hanno agito nell’oscurità, nel tentativo di restare anonimi, lasciando però una firma: "R.S.I." (Repubblica Sociale Italiana), tristemente nota come Repubblica di Salò, che rappresentò la fase finale della guerra e del regime nazifascista in Italia. Paola Pedrazzi, presidente della sezione Anpi ’Gisella Floreanini’ e Marco Segala, sindaco San Giuliano Milanese, hanno condannato con fermezza quanto accaduto. "Si tratta di un gesto grave - ha detto Segala - che offende la memoria collettiva e richiama simboli legati a una delle pagine più drammatiche della nostra storia, segnata da violenze, torture, delitti e discriminazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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