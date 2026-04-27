Questa sera, a partire dalle 20, si tengono le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Il montepremi del Superenalotto ha raggiunto i *** milioni e ***mila euro. Le estrazioni si svolgono in tutta Italia, con l’obiettivo di assegnare i premi ai numeri estratti. I risultati saranno disponibili subito dopo la conclusione delle operazioni di estrazione. La lotteria attira ogni settimana milioni di scommettitori.

Milano, 27 aprile 2026 – Anche questa sera a partire dalle 20 continua la caccia al montepremi stellare, che nel concorso odierno ha raggiunto la vetta dei *** milioni e ***mila euro Continua anche questa sera, lunedì 27 aprile, la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto. Appuntamento come sempre alle 20, per seguire in diretta l'estrazione dei numeri. Il montepremi di questa sera viaggia sempre su cifre stellari: parliamo di 155 milioni e 300mila euro! L’ultimo 6, come ricordiamo sempre perché ciò di sia di buon auspicio, è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 27 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 24/01/2026

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