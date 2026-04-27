Sicurezza con delitto un laboratorio teatrale interattivo per sensibilizzare sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

È stato organizzato un laboratorio teatrale interattivo rivolto agli studenti delle scuole, incentrato sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Durante l’attività, i partecipanti assumono il ruolo di protagonisti in una scena che rappresenta un possibile incidente sul lavoro. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza delle misure di sicurezza e prevenzione, coinvolgendoli attivamente attraverso un metodo pratico e diretto.

Sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro partendo dalle scuole e coinvolgere direttamente i ragazzi in un laboratorio teatrale interattivo per far vivere da protagonisti la scena di un ipotetico infortunio sul lavoro. E 'l'iniziativa dal titolo "Sicurezza con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Come sensibilizzare e coinvolgere il personale sulla salute e sicurezza sul lavoroLa sicurezza sul lavoro richiede attenzione quotidiana, procedure chiare e una partecipazione attiva da parte del personale.

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