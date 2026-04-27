Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

In diverse regioni italiane, sono state predisposte strutture specifiche per accogliere gli studenti allontanati dalle lezioni a causa di sanzioni disciplinari. La misura, prevista dall'articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025, riguarda il procedimento di allontanamento dagli ambienti scolastici e le strutture designate per ospitare gli studenti coinvolti. Un elenco dettaglia le strutture disponibili in ciascuna regione.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Sanzioni disciplinari: ALLONTANAMENTO degli studenti dalle LEZIONI, elenchi degli enti e delle associazioni idonei per l'accoglienza. Ecco gli AVVISI degli USR (in aggiornamento); Sanzioni disciplinari alunni: enti per le attività solidali [Aggiornato al 22 Aprile]; Salerno, via dal pronto soccorso i 4 addetti dello scandalo. Lavoro: trattenute disciplinari illegittime se anticipano la sanzioneLa trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento per un danno causato dal dipendente, anche nei casi in cui è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) riferito al lavoratore, non può ... pmi.it Prof insulta uno studente, sanzione confermataHa offeso uno studente apostrofandolo come ‘cretino’. Dunque la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal dirigente scolastico all’insegnante, è corretta o comunque proporzionata al suo ... ilrestodelcarlino.it TOLMEZZO - UIL Poste denuncia: “Sanzione a portalettere per carichi di lavoro insostenibili” A Tolmezzo la UIL Poste interviene con una nota dura contro la sanzione disciplinare inflitta a un portalettere in servizio presso Poste Italiane, ritenendo il provvedime - facebook.com facebook