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L'Iran ha inviato agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, una nuova proposta riguardante la riapertura dello Stretto di Hormuz e la fine del conflitto. La mossa arriva in un momento di stallo nei negoziati e mira a trovare una soluzione condivisa. La comunicazione è stata confermata da fonti ufficiali coinvolte nel processo di mediazione. La proposta è stata presentata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli pubblicati.

L'Iran tenta una mossa per sbloccare lo stallo nei negoziati e presenta agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, una nuova proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine alla guerra. Ma gli Stati Uniti fanno sapere che i pedaggi sul Golfo persico e gli attacchi alle imbarcazioni costituiscono uno scenario "intollerabile". Ieri il presidente Trump ha escluso nuovi viaggi in Pakistan della delegazione, ma ha lasciato aperta la porta a Teheran: "Se vogliono parlare, possono venire da noi o chiamarci". Intanto prosegue il tour diplomatico del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, volato oggi 27 aprile in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin a San Pietroburgo in un meeting di due ore.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - rqgwe 11 Maret 2026