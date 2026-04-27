Ristoranti tipici di Verona dove trovare il menù primaverile

Da veronasera.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 25 aprile e il 10 maggio, i ristoranti tipici di Verona proporranno il menù primaverile nell’ambito dell’iniziativa “Il Ristorante Tipico… a Primavera”. L’evento coinvolge diversi locali che offrono specialità della cucina locale, con piatti preparati con ingredienti di stagione. La manifestazione si svolge in collaborazione con i Ristoranti Tipici della città e mira a valorizzare le tradizioni culinarie veronesi.

Dal 25 aprile al 10 maggio torna “Il Ristorante Tipico. a Primavera”, l’iniziativa enogastronomica realizzata in collaborazione con i Ristoranti Tipici della città di Verona. Un appuntamento ormai atteso che celebra la cucina stagionale e i prodotti del territorio, portando nei menù ingredienti.🔗 Leggi su Veronasera.it

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