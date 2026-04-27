La gestione dei rifiuti in condominio può diventare complicata quando si tratta di differenziata e conferimenti sbagliati. Chi è responsabile dei costi se i rifiuti vengono separati in modo non corretto o conferiti in modo errato? Questa domanda riguarda spesso i condomini e le eventuali sanzioni o spese extra legate a errori nel rispetto delle regole di raccolta. La normativa sulla differenziata prevede regole precise e responsabilità condivise tra i condomini.

La raccolta differenziata in condominio è uno dei terreni più delicati nella gestione quotidiana degli edifici. Non tanto per la complessità delle regole, quanto per alcune domande che tornano spesso nelle assemblee, e cioè: cosa succede se un rifiuto viene conferito in modo errato nei mastelli condominiali? E soprattutto, chi paga eventuali sanzioni (che possono variare fra 25 e oltre 500 euro)? La risposta non è automatica e la questione è complessa. Come chiarito da giurisprudenza e prassi amministrativa, il semplice fatto che l’errore venga rilevato in un contenitore condominiale non basta, da solo, a far scattare una responsabilità collettiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raccolta differenziata in condominio: chi paga se il rifiuto è conferito male?

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