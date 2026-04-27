Quando l’arte si fa asset | il mercato oggi vale 3.500 miliardi

Il mercato dell’arte sta crescendo rapidamente e, secondo le stime, nel 2025 il valore globale dei beni artistici supererà i 3.500 miliardi di euro. L’arte si sta affermando sempre più come una vera e propria asset class, con un’espansione significativa a livello mondiale. Le transazioni e gli investimenti nel settore continuano a registrare un aumento costante, riflettendo una maggiore attenzione da parte di investitori e collezionisti.

L’ arte è sempre più asset class, con un mercato, quello dei beni artistici, che nel 2025 va livello globale ha superato i 2.500 miliardi di dollari, in crescita del 18% in tre anni e che, secondo le stime, è destinato a raggiungere i 3.500 miliardi nel 2030. Nel panorama internazionale emerge un investitore consapevole e strutturato: tra le famiglie che già oggi detengono opere d’arte questa asset class rappresenta in media il 20% del patrimonio complessivo, quota che sale fino al 28% nei grandi patrimoni. Inoltre, il 40% prevede nuovi acquisti nei prossimi 12 mesi. "L’integrazione dell’arte nei portafogli d’investimento come asset class rappresenta una naturale evoluzione della consulenza patrimoniale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando l’arte si fa asset: il mercato oggi vale 3.500 miliardi 5 Boring Businesses That Will Make You a Millionaire Notizie correlate Leggi anche: Art Basel: mercato globale dell’arte vale 59,6 miliardi di dollari Il mercato dell’AI vale 1,8 miliardi: "Crescita costante e strutturale"di Ottavia Firmani MILANO Continua la scalata del mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quando l’arte si fa asset: il mercato oggi vale 3.500 miliardi; Banca Generali, l’arte è una vera asset class per il PB; Banca Generali: arte è vero asset, Art Advisory sempre più diffuso; Il mercato dell'arte punta a 3500 miliardi entro il 2030: un vero asset per il private. Quando l’arte si fa asset: il mercato oggi vale 3.500 miliardiL’ARTE è sempre più asset class, con un mercato, quello dei beni artistici, che nel 2025 va livello globale ... msn.com Mercati, quando gli asset tradizionali tremano… l’arte resisteIn un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, ritorno del protezionismo e pressioni inflazionistiche persistenti, gli investitori tendono a privilegiare le asset class in grado di ... affaritaliani.it 10.000 capolavori nascosti in un borgo marchigiano. Nessuno doveva saperlo. Non Roma. Non Firenze. Non una capitale dell'arte. Un borgo di 3.000 anime nelle Marche — Sassocorvaro — diventa, nel 1940, il nascondiglio più importante dell'arte mondiale. - facebook.com facebook Grandi marchi promuovono l’arte della prossima Biennale di Venezia, come ci spiegano i loro curatori x.com