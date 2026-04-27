Stasera in Puglia iniziano lavori di pavimentazione sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. La stazione di Canosa, in entrata verso Bari, sarà chiusa dalle 22:00 di questa sera alle 6:00 di domani mattina. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto in direzione Bari e si inserisce in un calendario di interventi notturni programmati sulla stessa tratta. I viaggiatori sono invitati a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Andria Barletta. —– Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Candela o di Canosa, sulla stessa A16, o alla stazione di Cerignola est, sulla A14 Bologna-Taranto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera Lavori

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera; Lombardia, manco fosse la Fabbrica del Duomo: ancora chiusure sulla trafficatissima autostrada; Chiusure notturne per il casello dell’A-14 di Marotta Mondolfo; Autostrade, chiusure notturne tra A8, Raccordo Fiera e Diramazione Gallarate-Gattico.

Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera Carburanti: la situazione ELENCO PREZZISulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di San Severo, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara ... noinotizie.it

Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera LavoriDi seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiu ... noinotizie.it

Le Orme Puglia ODV added a new photo. - Le Orme Puglia ODV - facebook.com facebook

Sanità, l’allarme dalla Puglia: «La riforma è un disastro dei medici di base» x.com