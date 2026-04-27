Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 27 aprile 2026, il prezzo del gas all’ingrosso nel mercato PSV si attesta a circa 0,429 euro per Smc. Questa cifra rappresenta il valore attuale del gas nel punto di scambio virtuale, evidenziando le condizioni di mercato del giorno. Il prezzo viene comunicato quotidianamente e riflette i movimenti del mercato all’ingrosso del gas naturale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 27 Aprile 2026, è pari a circa 0,429 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 45,52 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 45,52 10,7 = 4,255 euroSmc, arrotondato a 0,429 euroSmc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi di inizio mese. Dopo aver toccato valori superiori a 0,54 euroSmc a inizio Aprile, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi negli ultimi giorni poco sopra i 0,42 euroSmc.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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