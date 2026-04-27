Presentazione del libro William Raineri Giochi nuovi per un vecchio cane

Da bresciatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo noir storico del bresciano William Raineri. Benito Pietra, ex comandante partigiano segnato nel corpo e nell’anima, si sta reinventando investigatore privato mentre il Paese tenta di riprendersi dalle ferite della guerra. In una torrida estate del '52, si trova coinvolto in un intricato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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