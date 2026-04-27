PNRR snodi formativi scarica 47 modelli pronti all’uso

È stato pubblicato un nuovo pacchetto di modelli formativi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con 47 schede pronte all’uso. Il progetto rientra in un avviso pubblico datato 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito, in conformità con un decreto ministeriale. Questi strumenti sono stati messi a disposizione per supportare gli interventi di formazione in diverse aree.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito in attuazione del decreto ministeriale n. 2192025 e in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale, tra cui il regolamento (UE) 20241689 e la legge n. 1322025. La redazione di OrizzonteScuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: PNRR snodi formativi, scarica 47 modelli pronti all’uso. PNRR snodi formativi, scarica 47 modelli pronti all’usoIl progetto si inserisce nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito in attuazione del decreto ministeriale n. 219/2025 e in c ... orizzontescuola.it PNRR scuola: avviso da 100 milioni per l’intelligenza artificiale, candidature entro le 15 del 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per la diffusione dell’intelligenza artificiale nella didattica, nell’ambito del PNRR (Missione 4 – Istruzione) ... orizzontescuola.it