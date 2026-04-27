Perde il controllo della Vespa poi il terribile schianto | uomo in gravi condizioni

Un uomo di 60 anni di Volta Mantovana è rimasto gravemente ferito domenica pomeriggio in un incidente avvenuto in via Madonna della Porta, nel comune di Cavriana. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando sulla sua Vespa quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni gravi.

Un sessantenne residente a Volta Mantovana è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di domenica, quando – mentre era in sella alla sua Vespa – è rovinato a terra in via Madonna della Porta, nel comune di Cavriana (Mn). L'uomo è caduto violentemente sull'asfalto, riportando lesioni di una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: uomo in gravi condizioniÈ di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzolo sull’Oglio. Leggi anche: Perde il controllo della moto, poi lo schianto: è gravissimo al Civile Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perde il controllo della moto in un tornante e si schianta, momenti di paura per un 20enne; Incidente nel Milanese, perde il controllo della moto e rovina a terra: gravissimo; Motociclista perde il controllo a Lavertezzo; Perde il controllo della moto e cade dal ciglio della strada a Bosco Chiesanuova. Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto Andrea Antico, 51enne di MarinoHa perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail: è morto così Andrea Antico, 51 anni, residente a Marino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 aprile lungo la strada s ... fanpage.it Perde il controllo della moto in curva: centauro 23enne ferito gravemente in Val VerzascaA bordo anche una passeggera 21enne che è rimasta ferita lievemente. La Rega ha trasportato il 23enne in elicottero all'ospedale ... varesenews.it Lisa Pigato, perde in finale all'Axion Open ma è virtualmente numero 3 d'Italia. Ora sogna la nazionale - facebook.com facebook Ferrari a 256 km/h in autostrada: pensionato perde patente e auto x.com