Perché nel Lazio è record di ricette per visite ed esami I medici | Pazienti usati come postini

Il Lazio è la prima regione italiana per numero di ricette per visite ed esami: nel 2025 ne sono state effettuate 1569,5 ogni mille abitanti. Il tema ha riacceso la discussione sull’appropriatezza prescrittiva.I medici di base, però, non ci stanno e precisano: “Queste ricette non sono quasi mai.🔗 Leggi su Romatoday.it

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