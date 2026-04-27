Passeggiata alla scoperta di Verona romana

Una passeggiata attraverso i principali monumenti e luoghi storici di Verona permette di scoprire le tracce della presenza romana nella città. Si attraversano l’Arco dei Gavi, la Porta Borsari e il Capitolium, oltre a visite alla celebre Arena e a Piazza Erbe. Il percorso si conclude al Ponte Pietra, testimone delle trasformazioni nel corso dei secoli.

Dall'Arco dei Gavi all'Arena, da Porta Borsari al Capitolium, da Piazza Erbe al Ponte Pietra: viaggio nella splendida storia della Verona romana. Un racconto avvincente per capirne le testimonianze, gli eventi salienti e la mentalità: la politica, la società, la famiglia, la religione, i giochi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Bagno, passeggiata alla scoperta della storiaCamminare, passo dopo passo, andando alla scoperta della storia e delle eccellenze di Bagno di Romagna. L'alchimia dell'acqua: passeggiata raccontata alla scoperta delle fontane di PalermoUna passeggiata raccontata che svela il linguaggio segreto di alcune tra le più suggestive fontane di Palermo, trasformando lo spazio urbano in un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da Seguendo un filo di seta al Kilometro delle meraviglie, tornano i trekking urbani alla scoperta di Rovereto; Passeggiata naturalistica nella Piana del Preval; Passegiata gratuita alla scoperta di San Lorenzo Nuovo con degustazioni e workshop; La Milano del design, tour 'creativo' nel capoluogo lombardo. Secondo appuntamento delle passeggiate naturalistico-culturali alla scoperta di MacraSecondo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta delle borgate di Macra programmata in occasione della Fiera di San Marcellino e previste nel Progetto B.R.I.C.A. realizzat ... targatocn.it Passeggiate nel Feltrino. Alla scoperta di chiese, ville e paesiDopo le Passeggiate in Val Belluna, l’autore compie un salto di qualità, inoltrandosi nel cuore di un territorio che possiede un tesoro, spesso sconosciuto, ma visibile senza alcuna fatica, ... datasport.it Passeggiata GACI a ROMA - facebook.com facebook Non sono passate nemmeno ventiquattro ore dalla partecipata passeggiata tra le lapidi di Vanchiglia che ieri ha celebrato la Liberazione, e la corona con i fiori posati tra il 24 e il 25 Aprile sotto la lapide dedicata ai Caduti per la libertà del quartiere sono stati d x.com