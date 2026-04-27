Ortopedia il ruolo del robot sempre più vicino al paziente

L’utilizzo dei robot in sala operatoria sta diventando sempre più frequente anche nel campo dell’ortopedia, portando cambiamenti concreti nelle procedure e nelle tecniche chirurgiche. Questa evoluzione interessa diversi aspetti delle operazioni, coinvolgendo tecnologie avanzate che migliorano la precisione e la pianificazione degli interventi. L’impiego di queste macchine si sta diffondendo rapidamente, avvicinando le metodologie tradizionali ai pazienti in modo più diretto e approfondito.

L’INTERVISTA. L’uso del robot in sala operatoria sta rivoluzionando molti ambiti della medicina, tra cui l’ortopedia. Ci spiega come il dottor Vittore Costa, responsabile di Chirurgia Ortopedica in Humanitas Gavazzeni, con un’attenzione particolare alle protesi di ginocchio. «Tradizionalmente, la chirurgia protesica si basa sulla corretta esecuzione dei tagli ossei e sul posizionamento delle componenti protesiche secondo riferimenti anatomici e meccanici. L’avvento della chirurgia robotica consente di integrare nella pianificazione dell’intervento non solo la geometria dei tagli ossei – quanto mai fondamentale quando si parla di protesi del ginocchio – ma anche il bilanciamento dei legamenti, elemento fondamentale per garantire stabilità, mobilità e corretta cinematica dell’articolazione protesizzata.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ortopedia, il ruolo del robot sempre più vicino al paziente Notizie correlate Leggi anche: L’attaccante è sempre più vicino al ritorno del Liverpool Roborock robot aspirapolvere al prezzo più basso di sempreQuesto testo presenta una panoramica sintetica delle caratteristiche principali del Roborock Qrevo Series e dell’offerta promozionale disponibile,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ortopedia, il ruolo del robot sempre più vicino al paziente; Malattie rare; Sanità, Lamezia ospita Update nella protesi di ginocchio: stay out of trouble!; Sclerodermia: ruolo della fisioterapia nel percorso di cura .::. P. Ortopedia, il ruolo del robot sempre più vicino al pazienteL’INTERVISTA. L’uso del robot in sala operatoria sta rivoluzionando molti ambiti della medicina, tra cui l’ortopedia. Ci spiega come il dottor Vittore Costa, responsabile di Chirurgia Ortopedica in ... ecodibergamo.it Tecnici ortopedici. Necessario un rinnovamento del percorso di formazione. Intervista alla presidente Silvia GuidiIl riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del Tecnico ortopedico all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obiettivi fondamentali. È cruciale includere questi professionisti nei quadri ... quotidianosanita.it Il 5 maggio il Dott. Luca Polli, specialista in Ortopedia e Traumatologia, visiterà nel nostro Centro. L’agenda è aperta per visite e consulenze ortopediche, in particolare per artrosi di anca e ginocchio, chirurgia mininvasiva di protesi d’anca, patologie della - facebook.com facebook