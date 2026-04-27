Il 28 aprile, secondo le previsioni di Branko, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero affrontare momenti di tensione legati alla posizione della Luna. Le influenze astrali suggeriscono che questa giornata potrebbe portare disagi o difficoltà emotive per alcuni segni zodiacali. Le previsioni si concentrano sull’impatto delle fasi lunari sulle emozioni e sui comportamenti quotidiani.

Secondo l’oroscopo di Branko del 28 aprile, i Gemelli devono ignorare le provocazioni e mantenere il sangue freddo di fronte a chi cerca di ostacolarli. I nativi della Bilancia sono invitati a superare le insicurezze lavorative passate per godersi un momento magico e profondo nei sentimenti. I nati sotto il segno dell’Acquario hanno bisogno di riposo per smaltire lo stress e prepararsi a un futuro prossimo ricco di successi e importanti progetti di vita. Ariete – Senti un’irrefrenabile voglia di rimettere al proprio posto chiunque osi sottovalutare il tuo valore o talento. Secondo l'oroscopo di Branko, però, la tua vera missione in questi giorni non è alzare la voce, ma agire con precisione chirurgica: concentrati sulla gestione dei tuoi affari e cura ogni minimo dettaglio per blindare i tuoi interessi senza commettere passi falsi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko del 28 aprile: Gemelli nel mirino di una Luna dispettosa

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