Non è come avevo immaginato Il dolore del volto di Canale 5 per la morte del marito

A pochi mesi dalla scomparsa del marito, la conduttrice di Canale 5 ha deciso di condividere il suo dolore. Dopo aver mantenuto il silenzio, ha scelto di parlare in pubblico riguardo al momento difficile che sta attraversando. La sua voce si è fatta sentire in un’intervista, descrivendo come la perdita abbia cambiato la sua vita e il suo modo di affrontare il quotidiano.

A pochi mesi dal grave lutto che l’ha colpita, il volto di Canale 5 ha deciso di rompere il silenzio e parlare al pubblico del momento terribile che sta vivendo.. La morte del marito ancora giovanissimo è stato come un terremoto nella vita di lei e delle loro tre figlie. Sui social poco fa ha condiviso uno scatto insieme alle piccole, in spiaggia, un’immagine semplice ma carica di significato. A corredo della foto, una frase che restituisce il senso di ciò che sta vivendo: “Non è la vita che avevo immaginato. Ma è la nostra, e la attraversiamo insieme”. Parole che raccontano il tentativo di trovare un nuovo equilibrio, dopo mesi che hanno cambiato tutto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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